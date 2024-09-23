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Safkan İngiliz taylar yeni sahiplerine kavuştu

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#At Yarışı#İngiliz Tay Satışı Etkinliği#Veliefendi
Safkan İngiliz taylar yeni sahiplerine kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Hipodrom.com ana sponsorluğundaki etkinlikle açık artırmaya çıkan 3 İngiliz tayı yeni sahiplerine kavuştu. En yüksek satış yapılan tay 4.5 milyon TL ile North Pasha oldu.

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Hipodrom.com’un sponsorluğunda; Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ile Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin ilk kez ortak olarak düzenlediği ‘2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği’nde 30 safkan İngiliz tayından 3’ü yeni sahiplerine kavuştu.

BiRiNCi NORTH PASHA OLDU

Veliefendi Padok Alanı’nda büyük çekişmeye sahne olan açık artırmada 32 numara ile etkinliğe katılan North Pasha 4,5 milyon TL ile organizasyonun en yüksek satış bedeliyle yeni sahibine kavuştu. 7 numara ile etkinliğe katılan Vermithrax 4 milyon TL, 29 numara ile etkinliğe katılan The Snake Pit ise 1 milyon TL satış bedeliyle sahip değiştirdi. Türkiye’deki çiftliklerde yetişecek olan taylar gelecekte Türk at yarışı sporunda yerlerini alacak.

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7.5 MiLYON TL’LiK RET

34 numara Perfect Sunset 7.5 milyon TL ile en yüksek teklifi alsa da rakam muhammen bedelin altında kaldığı için satış gerçekleşmedi. Bu, İngiliz Safkan Tay Satışı organizasyonları arasında en yüksek teklif olarak kayıtlara geçti.

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#At Yarışı#İngiliz Tay Satışı Etkinliği#Veliefendi

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