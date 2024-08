Saffet Akyüz: Bir önceki federasyon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzmemek için her şeyi yaptı | Okan Buruk'un işi bu sezon daha zor

Haberin Devamı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve aynı zamanda eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Süper Lig’in bu seneki gidişatı, Türk kulüplerinin Avrupa yolculuğu, Türk kulüplerinin neleri yanlış yaptığı ve sezondan beklentileriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nden elenip Avrupa Ligi’ne doğrudan katılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun elendikten sonra söylediklerini gerçekçi bulduğunu ifade eden Akyüz, “Geçen yıl çok güzel bir mücadelenin sonucunda futbolun güzel bir tarafı olduğu gibi bir gerçeği görüldü. 1. veya 2. olduğunda başarılar değişiyor. Fenerbahçe 99 puanla 2. oldu ve büyük bir değişime gitti. Sonrasında da dünyanın çok önemli antrenörlerinden birini getirdiler. Şampiyonlar Ligi’nden elendi ama Mourinho gücü itibarıyla gerçekleri söyleyen bir teknik adam. Bizlerin Şampiyonlar Ligi’nde başarı göstermesi çok mümkün değil çeyrek finalden sonrasını görmemiz çok zor. Bugün Fenerbahçe takımı, elendiği takımdan çok daha değerli bir takım. Mourinho da bunu kabul ediyor ve başarılı olabilecekleri platformun UEFA Avrupa Ligi olduğunu söyledi” diye konuştu.

“Sokaklarımızın spor yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor”

Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında daha başarılı olabilmesi için daha uzun vadeli planlar yapmaları gerektiğini söyleyen Saffet Akyüz, “Türk insanında gerçekleri kabul etmeme, yaşanan süreçten ders almama gibi bir durum var. İyi oyuncular alıyoruz, para harcıyoruz ama iyi oyuncuları satabilir miyiz kısmını hiç düşünmüyoruz. 1 yıllık plan yapılıyor ve başkanlar da o 1 yıllık plana dahil oluyor. Başkan da diyor ki, ‘Başarısız olursam 1 yıl sonra gideceğim’. Bu baskılar sonucunda da popülist transferler yapılıyor ve gerçeklerle karşılaşılıyor. Bunu yenebilecek bir zekanın gelişmesi ve bunun halka anlatılması gerekiyor. Bugün Semih Kılıçsoy gibi çok değerli genç oyuncularımız var ve arkadan geliyorlar. Demek ki potansiyel var. Tüm paydaşlarla, bunu nasıl doğru kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyor ki rakiplerimizi yakalayabilelim. Bugün Brezilya’da sokakta, her yerde çocuklar futbol oynuyorsa bizim sokaklarımızın da spor yapılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için uzun vadeli plan yapmak gerekiyor. Galatasaray UEFA şampiyonu olduysa elindeki yabancılarla değil altyapıdan yetiştirdiği, hedefi olan yerli oyuncularla başarılı olmuştur. Bunu nasıl tekrarlayabileceğimizi de konuşmamız gerekiyor ama kimse bu konuya değinmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bir önceki federasyon Fenerbahçe ve Galatasaray’ı üzmemek için her şeyi yaptı”

Türkiye’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın güçlerini kullandığı gibi Avrupa’da da güçlü takımların Türk kulüplerine karşı aynısını yaptığını belirten Akyüz, “Geçen seneyi çok dikkatli izledim. Şunu gördüm ki bir önceki federasyon 2 takımı üzmemek için her şeyi yaptı. Dışarıdan baktığımızda da Fenerbahçe başkanı ve Galatasaray başkanı her türlü algıyı yaptı ama en çok korunan da bu 2 takımdı. Türkiye’de şöyle bir şey var; ne kadar çok bağırırsam o kadar karşılığını alabilirim. Sanki Fenerbahçe diyor ki, ‘Beni koruyorsan Galatasaray’ı koruma’ ya da Galatasaray diyor ki ‘Beni koruyorsun ama neden Fenerbahçe’yi de koruyorsun?’. O yüzden ben bu 2 takımın da geçen sezon korunduğuna inanıyorum ve şampiyonluk yolunda pek çok kulübün canını yaktıklarını biliyorum. Bunu da nüfuzunu, medya gücünü, taraftar gücünü kullanarak yapıyorlar. Bunun aynısını da Avrupa’da bize yapıyorlar. Yani, güçlü her zaman güçsüzü ezer” şeklinde konuştu.

“Icardi’nin Avrupa’da da aynı etkiyi göstermesini bekliyoruz”

Eski bir forvet oyuncusu olarak Süper Lig’deki mevcut golcülere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saffet Akyüz, “Geçen sene Icardi, performans olarak düşük bir tempoda olmasına rağmen zeka ve oyun potansiyeli olarak çok akıllı bir oyuncu. Doğruyu oynayan, tüm baskılarda doğru tepkiler veren ama profesyonel davranışlar sergilememesine rağmen şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Özellikle Icardi için Avrupa’da da bu etkiyi göstermesini bekliyoruz ki bu amaçla transfer edildi. Geçen yılın en değerli oyuncularından Dzeko da yaşına rağmen büyük performans verdi. Bunlar olağanüstü oyuncular, o yüzden bence bunları eleştirmek doğru değil. Sadece futbola verdikleri değerle ilgili eleştirebiliriz. Bu sene Beşiktaş’ın Süper Kupa’daki Galatasaray galibiyeti sonrası bütün flaşlar Beşiktaş’ın üstünde. Rafa Silva’nın Süper Lig’in ilk maçında attığı gol inanılmaz güzeldi. Bu oyuncuların bizim oyuncularımıza örnek olacağına inanıyorum. Mesela Semih’in Rafa Silva’dan, Immobile’den alabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Bu marka değeri olan oyuncular bizi Avrupa’da da bilinir hale geliyor” sözlerini kaydetti.

“Türkiye maalesef şu an menajerlere teslim olmuş”

Türkiye’de kulüplerin bütçelerine göre hareket etmediklerini aktaran Akyüz, “Türk takımlarının en büyük hatası şu; ‘Benim bütçem ne kadar ve ben bu borçla ne kadar gidebilirim?’ kısmını kimse düşünmüyor. Bizi zaten sıkıntıya sokan da bu. Bursaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi Türkiye’ye damga vurmuş kulüplerimiz komaya girmiş. Amatöre düşmüş, isim değiştirmiş ve lige geri gelmiş kulüplerimiz var. Bu da kulüplerimizin gerçeği ve bunun da olmaması gerekiyor. Menajerlerle değil kendin araştırarak oyuncular alman gerekiyor. Türkiye maalesef şu an menajerlere teslim olmuş. Pazardan meyve seçen değil, pazarın sonunda kalan meyveleri seçen bir transfer mantalitemiz var. Çünkü paramız da o kadar” değerlendirmesinde bulundu.

“Okan Buruk bu sene sıkıntı yaşayabilir”

Sezonun nasıl geçeceğine ilişkin değerlendirme de yapan Saffet Akyüz, “Başlangıçta Fenerbahçe’de Mourinho’nun gelmesiyle beraber, ‘Bu sene artık olur’ dedik ve yılların vermiş olduğu baskı da var. Fakat transferlerin Fenerbahçe’ye ne kadar değer katacağıyla ilgili bence bir soru işareti var. Galatasaray mevcut kadrosunu korumasına rağmen Süper Kupa’da Beşiktaş’tan 5 tane yedi. Bu da bir soru işareti. Okan Buruk bu sene sıkıntı yaşayabilir. Lige kazanarak başladı ama pozitif bir oyunla yansımadı. Beşiktaş’ın da aldıkları oyuncular sezona iyi başladı. Bunu ne kadar sürdürebileceği çok önemli. Sanki bu 3 takım arasında geçecek. Şu anki başlangıçta da Beşiktaş daha heyecanlı, daha avantajlı gözükmesine rağmen 36 maçlık bir periyotta her şey olabilir. İnşallah hak edenin kazandığı bir lig olur. Bizler de Avrupa’da gördüğümüz tempoyu, mücadeleyi kendi ligimizde görürüz” dedi.