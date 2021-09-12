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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sadri Şener’den Şenol Güneş açıklaması

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Sadri Şener’den Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş’in dün Hürriyet ‘te yer alan “Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon’da onunla konuştum. Dedim ‘Sana borcum mu var?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar” ifadeleri için bir açıklama yaptı.

Şener, “Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel’in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım” dedi.

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