MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSadio Mane'den ülkesi Senegal'e Corona virüsü hastanesi!
GeriFutbol Sadio Mane'den ülkesi Senegal'e Corona virüsü hastanesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Sadio Mane'den ülkesi Senegal'e Corona virüsü hastanesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadio Mane'den ülkesi Senegal'e Corona virüsü hastanesi!
Abone Olgoogle-news

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Corona virüsüne yakalanan hastaların tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

Sadio Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, ülkenin Kazamans şehrinin orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında hastanenin yapımına başlandığını söyledi.

Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.

Ülkesinin gurur kaynağı

"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir okul yaptırmıştı." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.

Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.

Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.

Sadio Maneden ülkesi Senegale Corona virüsü hastanesi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle