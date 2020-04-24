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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 19:26,Son Güncelleme:

Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı

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Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı

Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.

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