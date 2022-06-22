Sadio Mane resmen Bayern Münih'te! Liverpool'a ödenen bonservis...

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Alman devi Bayern Münih, Liverpool ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Sadio Mane'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Senegalli yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sadio Mane ile ilgili konuşan Bayern Münih başkanı Herbert Hainer; "Mane global bir yıldız. Bayern Münih forması giydiği dönemde kulübümüze ve Bundesliga'ya ilgiyi arttıracağına eminiz. Taraftarlar onun gibi futbolcuları izlemek için stadyuma geliyor. Çok iyi bir transfer yaptığımıza eminim." açıklamasını yaptı.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic de Mane ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Sadio Mane ise imza sonrası şunları söyledi:

Sonunda Bayern Münih'e geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir transfer dönemi oldu. Görüşmeler sonrası benim hiçbir şüphem kalmamıştı. Doğru zamanda doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bayern'de ligde ve Avrupa'da büyük başarılar kazanmak istiyorum. Salzburg'dayken Bayern maçlarını sürekli izlerdim. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu iyi biliyorum.

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BONSERVİSİ 32 MİLYON EURO

Sadio Mane'nin bonservis bedeli Bayern'den ve Liverpool'dan resmi olarak açıklanmadı ancak İngiliz ve Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih, 30 yaşındaki yıldız futbolcu için 32 milyon euro bonservis ödeyecek.

Sadio Mane, 2016 yılında 41 milyon euro bonservis karşılığı geldiği Liverpool'da 269 maça çıkıp 120 gol attı ve 48 asist yaptı.

Senegalli futbolcu Liverpool formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı. Premier Lig'de gol kralı oldu.