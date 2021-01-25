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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Sadio Diallo, Ankara Keçiörengücü'nde!

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Sadio Diallo, Ankara Keçiörengücü'nde!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sadio Diallo ile opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Gineli orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği ile 2019-2020 sezonunda 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Diallo, Türkiye'de ayrıca Yeni Malatyaspor ve Hatayspor formalarını giydi.

 

Sadio Diallo, Ankara Keçiörengücünde

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