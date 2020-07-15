Sadık gidiyor, Alpaslan geliyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

Yeni sezon için stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün transferinde sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe'ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar'ı teklif etti.

İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu sezon 23 maçta 7 gol atan Alpaslan, Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu durumunda. (Takvim)

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