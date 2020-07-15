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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Sadık gidiyor, Alpaslan geliyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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Sadık gidiyor, Alpaslan geliyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi
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Savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe formasını giyen Alpaslan Öztürk’ün transferinde sona yaklaşıyor.

Yeni sezon için stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün transferinde sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe'ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar'ı teklif etti.

İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu sezon 23 maçta 7 gol atan Alpaslan, Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu durumunda. (Takvim)

Sadık gidiyor, Alpaslan geliyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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