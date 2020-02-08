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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık! Falette için...

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Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık! Falette için...

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar'ın yeni transfer Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için maaşından 300-400 bin fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Ali Koç, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.

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Sadık Çiftpınardan görülmemiş fedakarlık Falette için...

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