Sadık Çiftpınar için Süper Lig kulüpleri transfer yarışında! 4 takım takipte...

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Geçtiğimiz ay Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sadık Çiftpınar, Süper Lig takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Gelecek sezonda uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar'ın sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor.



29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.

Sadık Çiftpınar'ın futbol hayatı

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Sadık Çiftpınar Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun önemli bir kısmı bu şehirde geçmiştir. Yaklaşık 2008 yılına kadar Adana'da yaşayan Sadık Çiftpınar, ilk altyapı kariyerine de yine doğduğu ilçede başlamıştır. 2003 ve 2008 yılları arasında Seyhan Belediyespor altyapısında forma giymiştir Daha sonar ise Galatasaray yetkillieri tarafından performansı beğenilmiştir. 2008 yılında Galatasaray ile anlaşarak Galatasaray altyapısında forma giymeye başlamıştır.

Sadık Çiftpınar Galatasaray altyapısı ile de 2013 yılına kadar futbol oynamıştır. 2013 yılında Trabzon Akçaabat kulübü ile anlaşmıştır Trabzon Akçaabat kulübü ile kendini iyice geliştiren Sadık Çiftpınar 2013 yılından 2015 yılına kadar 2 senede toplam 45 maça çıkmış, stoper olmasına karşın uzun top hakimiyeti nedeni ile attığı kafa golleri bulunmaktadır. Bu takımda toplam 4 gol atmıştır. Sadık Çiftpınar 2015 yılında Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştır. Kariyerinde zirve noktasına bu takımda ulaşmıştır. Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sadık Çiftpınar toplam 109 maça çıkmıştır. 109 maçta 2 gol atmayı başarmıştır.

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'da göstermiş olduğu başarılı performans büyük kulüplerin ilgisini çekmiştir. 2019 yılında Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ile yakinen ilgilenmiştir. Resmi teklifi 2019 yılında yapan Fenerbahçe oyuncuyu renklerine bağlamayı başarmıştır. Fenerbahçe'de ise yedek stoper olarak görev yapmakta ve 2 senede toplam 13 maça çıkmıştır. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe forması ile ayrıca 1 golü bulunmaktadır. Kariyeri boyunca Sadık Çiftpınar 167 maça çıkmıştır. 167 maçta 7 gol atma başarısı göstermiştir.

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