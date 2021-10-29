Sadık Çiftpınar, 10 gün sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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