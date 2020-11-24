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GeriFutbol Sadi Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar çalışmıyor
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Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Sadi Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar çalışmıyor

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Sadi Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar çalışmıyor
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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün performansıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'daki yetiştiricilerinden olan Sadi Tekelioğlu, Karadeniz Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

"YARISI KADAR İDMAN YAPMIYOR"
Sadi Tekelioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar antrenman yapmıyor" diyen Tekelioğlu, "Abdülkadir'in Yusuf'tan daha iyi olduğunu ben söylemiştim. Abdülkadir bence futbola odaklanmalı sadece ve sadece sahaya çıkıp top oynamalı, idman yapmalı. Yine söylüyorum çok önemli bir oyuncu ama futbolu sahada olduğunu çalışmanın sahada olacağını bilmesi gerek. Ben inanıyorum ki Yusuf'un yarısı kadar idman yapmıyor. İki sene önce daha küçükken daha çelimsizken çok daha fazla koşuyor, çok daha fazla iş beceriyordu geliştikçe hem gücünü kaybediyor hem de becerisini kaybediyor. Çok dikkat etmek lazım. Bunda antrenörlerin de çok büyük payı var. Abdülkadir'in şu an ki hali ile onu yeterli görüp kabul ederlerse çok büyük sıkıntı yaşarlar."

Sadi Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcının yarısı kadar çalışmıyor

Sadi Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcının yarısı kadar çalışmıyor

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