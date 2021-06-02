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Futbol
MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Sadi Karaduman, Manisa FK'da

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Sadi Karaduman, Manisa FK'da

TFF 1’inci Lig’de yeni sezonda ilk kez mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü ikinci transferini gerçekleştirdi.

Önce Yılport Samsunspor’da stoper Veli Çetin ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlı ekip, daha önce prensipte anlaştığı Gzt Giresunsporlu Sadi Karaduman’ı da resmen kadrosuna dahil etti. Ege ekibi, Sadi ile 2 yıllık sözleşme yaptığını duyurdu. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı.

TFF 1. Ligin yeni ekibi Manisa FK transferlere başladı İlk imza Veli Çetin...
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK transferlere başladı! İlk imza Veli Çetin...

Manisa FK’ya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden deneyimli defans oyuncusu, "Manisa Futbol Kulübü geçen sezon namağlup şampiyon olarak TFF 1’inci Lig’e yükseldi.

Hedefleri ve projeleri olan bir kulüp. Ben de bu kulübün başarısı için mücadele edeceğim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sadi kariyerinde Atakaş Hatayspor ve Giresunspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşamıştı.

Sadi Karaduman, Manisa FKda

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