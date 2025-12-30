×
Sadettin Saran’ın Sörloth hayali gerçek oldu! Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi

Fenerbahçe’nin transferdeki 1 numaralı hedefi Alexander Sörloth, sarı lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu, konuya ilişkin kritik bir mesaj gönderdi.

Fenerbahçe’nin forvetteki 1 numaralı adayı Alexander Sörloth konusunda umutlandıran gelişmeler yaşanıyor.

OLUMLU ADIMLAR ATTI

Golcü oyuncu, daha önce yapılan görüşmelerde 12 milyon Euro’luk maaş talep etmişti. Ancak konuşmalar ilerledikçe, deneyimli forvet de olumlu adımlar atmaya başladı.

'KULÜBÜMLE ANLAŞIN'

Sörloth’un Sarı-Lacivertliler’e gönderdiği son mesajda, “Fenerbahçe’ye gelirim. Siz kulübümle anlaşma sağlayın. Bizim aramızda sorun yaşanmaz, anlaşmanın yolunu buluruz” dediği belirtildi.

NESYRI'NİN PARASIYLA

Sarı-Lacivertliler, şimdi Atletico Madrid ile görüşmeleri hızlandıracak. İspanyol devi, golcü oyuncusu için kapıyı 35 milyon Euro’dan açmış, 30 milyon Euro’ya inmişti.

Fenerbahçe, bu rakamı 25 milyon Euro’nun da altına çekmek için kıran kırana bir pazarlığa girişti. Yönetimin hedefi, Youssef En-Nesyri yi bu seviyede bir rakama satıp, oradan gelecek parayla direkt Sörloth’a imza attırmak.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

