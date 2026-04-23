Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray yanıtı!

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı belirtildi.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Zorlu mücadelede 4. hakemlik görevini ise Oğuzhan Gökçen üstlenecek.

Gözden Kaçmasın Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi! Karşılıklı laf atışması Haberi görüntüle

23 Nisan Resepsiyonuna katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kendisine sorulan Yasin Kol ile ilgili soruya yanıt vermekten kaçınarak 'Bir şey demeyeceğim' dedi.

Saran, "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "23 Nisan için buradayız" şeklinde cevap verdi.