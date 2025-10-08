×
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri: 'Gurur duydum!'

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Vakıfbank
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 22:17

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Voleybolda kazanılan Şampiyonlar Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıkları maçın hemen ardından açıklamalar yaptı. 

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları; 

"SONUNA KADAR GURUR DUYDUM"

"Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI"

VakıfBank'ı da kutluyorum. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarımız... Onlarsız olmazdı. Muhteşem bir gece oldu. E biraz da şansımız da vardı. 

"EN YUKARIYI HEDEFLİYORUZ"

Biz en yukarıyı hedefliyoruz, sonuna kadar hep beraber gideceğiz. Takımı gördünüz , ruhu gördünüz. Müthiş bir inanç var ve bu sahaya yansıdı. Çok gurur duyuyorum."

