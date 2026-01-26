Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kulüp kurullarıyla bir araya geldi.

Başkan Saran, toplantıda kısa bir konuşma yaptı.

İşte Saran'ın sözleri;

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.

Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur"