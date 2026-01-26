×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Süper Lig
Sadettin Sarandan şampiyonluk açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 23:45

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kurul üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kulüp kurullarıyla bir araya geldi.

Başkan Saran, toplantıda kısa bir konuşma yaptı.

Gözden Kaçmasınİsmail Yüksekin sakatlığında son durum belli olduİsmail Yüksek'in sakatlığında son durum belli olduHaberi görüntüle

İşte Saran'ın sözleri;

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.

Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!