Sadettin Saran'dan 'motivasyon' vurgusu: 'Farkını gördük!'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

"ENGELLERİ BİRER BİRER AŞACAĞIZ"

Her gün daha iyiye gideceklerini dile getiren Sadettin Saran, "Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz." şeklinde konuştu.

"KENETLENMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Saran, "Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız." dedi.

"FUTBOLCULARLA BOL BOL KONUŞUYORUM"

Saran sözlerini ise, “Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Nene'yi gördünüz. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz." ifadeleriyle sonlandırdı.

SOYUNMA ODASINDA MOTİVASYON KONUŞMASI

Öte yandan Saran, Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularıyla bir araya gelerek, motivasyon konuşması yaptı.

Saran'ın konuşmasından yansıyan ifadeler şu şekilde;

"Beyler Samandıra'ya geldim ve size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız... Yüz üzerinden yüz on vermenizi istiyorum. Sizinle gurur duyalım. Hadi savaşın! Buranın sahibi sizsiniz! Güçlü, korkusuz olun!

Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden tek isteğim bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin hep arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!"