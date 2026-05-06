Sadettin Saran'dan Hakan Safi ve Barış Göktürk'e santrfor teklifi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante ile büyük ses getirdi. Ancak yönetim, Duran ve En-Nesyri’nin ayrılması sonrası forvete, profesyonel kariyerinde sadece 4 golü bulunan Cherif’i alarak tepkilerin odağı oldu.

Sadettin Saran, yaz döneminde iyi golcüyü kadroya katmak için çalışmalara hemen başladı.

GUIRASSY VE LUKAKU BOMBASI

Dortmund’tan ayrılması beklenen Serhou Guirassy ile Napoli’de ‘istenmeyen adam’ ilan edilen Romelu Lukaku için girişimler başladı.

Çalışmalarda ilerleme de sağlandı. Ancak Saran, 3-0’lık Galatasaray hezimeti sonrası kongre kararı aldı ve seçimde yarışmayacağını açıkladı.

SADETTİN SARAN,BAŞKAN ADAYLARINA BİLGİLENDİRME YAPTI

Sadettin Saran’ın, özellikle Lukaku ve Guirassy ile ilgili çalışmalar hakkında başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk’ü bilgilendirdiği öğrenildi.

Her iki forvetin de Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktığı, sözleşme süresi ve maaş konularında da mesafe alındığı belirtildi.

Dortmund’un Guirassy için bonservis beklentisi 40 milyon Euro. Napoli ise sözleşmesinde son yılına giren ve yüksek maaş alan Lukaku’dan bir an önce kurtulmak için bonservis konusunda kolaylık sağlamaya hazır.

LUKAKU'YA 15 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Belçika’da yayın yapan Voetbalnieuws’ta yer alan haberde, “Fenerbahçe, Napoli’de zorlu bir sezon geçiren Romelu Lukaku’yu acil çözüm olarak gündemine aldı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacak” ifadeleri kullanıldı.

Sarı-Lacivertliler’in, Napoli’de senede 10 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki golcüye 15 milyon Euro maaş önereceği öne sürüldü.