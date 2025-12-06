Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Saran'ın açıklamaları;

"TÜRK SPORU İÇİN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

"Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur."

"FEDERASYON YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜK"

"Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz."