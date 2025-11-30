×
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e davet! Cevabı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Sadettin Saran
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 15:06

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e davet gönderdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Dev derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre  Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdi. Galatasaray yönetimi, Başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.

