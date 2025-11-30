Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e davet! Cevabı belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Dev derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdi. Galatasaray yönetimi, Başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.