Sadettin Saran’dan açıklama: 'Hukuki süreç başlatılacak!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Hukuk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 18:19

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında çıkan iddialar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında çıkan iddiaların kendisine yönelik bir algı operasyonu olduğu belirttiği bir yazılı açıklama yayımladı.

Başkan Saran'ın açıklamasında şu sözler yer aldı;

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım, defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi, açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."

