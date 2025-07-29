Sadettin Saran: 'Yapıyı bahane etmeyeceğiz!'

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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçim öncesinde net konuştu.

İşte Saran'ın açıklaması;

"Bir yapı var, bunu inkar edemeyiz. Bu yapının farkındayız, oturup bahane üretmektense MHK'den hakemlere kadar ciddi bir duruş sergileyeceğiz. Ve Ankara'da sadece üst seviyede ilişkiler kurulmamalı, sadece yukarıya gidip tamam deyip çıkılmamalı.

En aşağıdaki bürokrata kadar dokunacağız. Ben ve ekibim her yere dokunacağız. Bu işler orada başlıyor. Yukarıdan bir tavırla bunu çözemeyiz.

Her kademede uğraşarak çözeceğiz ve hep berabere çözeceğiz. Ama bahanelerin arkasına sığınmadan, futbolda tabiri caizse tekmeye kafayla giren bir ekip yaratarak çözeceğiz. İşimiz zor ama yapacağız."