Sadettin Saran: 'Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!'

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sadettin Saran'ın sözleri;

Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok!

PES ETME LÜKSÜMÜZ YOK

Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek.