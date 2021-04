Sadettin Saran: Sahip olduğum her şeyi spora borçluyum

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten ve Türkiye’ye pozitif katkı sağlayan Saran Group; geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda Saran Group, 2000 yılında Hakkari Çukurca’da ilk spor salonunu açtı ve 21 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde spor salonu açarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.



2020 yılında Türkiye’yi derinden sarsan büyük Elazığ depreminin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için desteklerini sunan Saran Group, 21. spor salonunu da bu bölgede açma sözü vermişti. Her zaman olduğu gibi sarı – lacivert renklerle inşa edilen, Saran Group’un yaptırdığı 21. spor salonunu olan Atatürk Spor Salonu 8 Nisan Perşembe günü Elazığ’da gençlerin hizmetine sunuldu.



Pandemi nedeniyle yalnızca protokol ve sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete sunulan Elazığ Atatürk Spor Salonu’nun açılışını Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran yaptı. Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Vali Yardımcısı Yunus Emre Vural, Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Bal’ın da katıldığı törenin ardından spor salonu Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: Anadolu’nun Dört Bir Yanında Gençlere Sporu Sevdirmek İstiyoruz



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, açılış konuşmasında: “Bugüne kadar Anadolu’nun dört bir yanında 20 spor salonu açtık ve Milli Eğitim Bakanlığı’mıza devrettik. Bugün 21. spor salonumuzun açılışı ve Elazığ Spor İl Gençlik Müdürlüğü’ne devri için buradayız. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Bu ülkenin gençlerine umut olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Gençlere verebileceğim en iyi tavsiye çok okuyun, çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın ve her zaman güçlünün yanında değil haklının yanında yer alın. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz 21. spor salonumuz herkese hayırlı olsun” dedi.