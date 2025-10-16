Sadettin Saran neşteri vurdu: Fenerbahçe'de 4 ayrılık resmen açıklandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmış, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u da kadro dışı bırakmıştı.