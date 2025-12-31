Sadettin Saran kongreye gidiyor! Fenerbahçe'de 'seçim' için son karar

Haberin Devamı

Adli kontrol kararı sonrası camianın büyük desteğiyle karşılanan ve güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği konuşulan başkan Sadettin Saran kararını verdi.

Eski başkan Ali Koç da geçen hafta kulübü ziyaret ederek Saran’a moral verirken sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada “Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşma” ifadelerine yer verilmişti.

Koç bu zirvede halefine olağanüstü genel kurul önerisinde bulunurken ziyaretin gerçekleştiği perşembe gününden itibaren bu konuyu hem yönetim kurulu üyeleri hem de ailesiyle birlikte masaya yatıran sarı lacivertlilerin başkanı kongreye gitme kararı aldı.





EN KISA SÜREDE TOPLANILACAK

Lig yarışında zirve mücadelesini sürdüren, Avrupa ve kupada iddiasını devam ettiren Kanarya’da transferler başta olmak üzere kulüpteki işlerin aksamama için Sadettin Saran ve ekibi en kısa sürede genel kurulu toplayacak.

Yeniden aday olacak Saran kulüp üyelerinden gerekli desteği alması halinde güç tazelemiş ve moral bulmuş bir lider olarak yoluna devam edecek. Olumsuz bir tabloda ise Saran bayrağı devredecek.