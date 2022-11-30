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Sadettin Saran: "Fenerbahçe için koşa koşa değil, sprint ata ata gideriz"

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#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Futbol
Sadettin Saran: Fenerbahçe için koşa koşa değil, sprint ata ata gideriz
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi. Hem futbolda hem de basketbolda teknik adam seçimlerinin çok isabetli olduğunu belirten Saran, “Fenerbahçe şu anda şampiyonluğa gidiyor, başkanlık meselesini konuşmak yanlış olur” dedi.

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Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran sarı lacivertlilerin bu sezon hem futbolda hem de basketbolda izleyenlere keyif verdiğini belirtirken kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi. Saran şu değerlendirmeleri yaptı: “Hem futbolda hem de erkek basketbolda iki hocamız da çok iyi. Fenerbahçe hoca anlamında bu yıl hedefi tam 12’den vurdu. İnşallah futbolda şampiyon oluruz, EuroLeague’de de finalffour oynarız.

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FUTBOL VE BASKETBOL ÇOK iYi DURUMDA

İki takım da çok başarılı ve iyi oyuncular transfer edildi. İki kulvarda da oynanan oyun keyif veriyor. Basketbolda geçen seneye göre daha az bütçesine rağmen iyi bir takım kuruldu, çok iyi oynuyorlar, inşallah final-four’a gideceğiz Futbol takımında büyük bir istek var, çok güzel bir uyum yakalandı. Şampiyon olacak takım 90. dakikada da gol arar, gol atar. Hepsi bu sene yaşanıyor.

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BAŞKAN OLMAK BENiM HAYÂLiM

Fenerbahçe şu anda şampiyonluğa gidiyor, başkanlık meselesini konuşmak yanlış olur. Fenerbahçe başkanlığı benim hayalim. İhtiyaç varsa da koşa koşa değil sprint ata ata gideriz.”

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#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Futbol

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