Sadettin Saran: 'Biz şampiyon olacağız!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Antalyaspor maçının ardından kendisine sorulan sorulara kısa cevaplar verdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Son düdük ile birlikte stadyumda ekibiyle kısa süren bir toplantı gerçekleştiren Saran, toplantısı sonrası basın mensuplarından gelen sorulara "Biz şampiyon olacağız" yanıtını verdi.

"TOPARLAYACAĞIZ"

Saran, "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?"a ise "Aynen devam, toparlayacağız" şeklinde cevap verdi.

Sadettin Saran açıklamaların ardından stadyumdan ayrıldı.