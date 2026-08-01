Sadece eleme maçı değil, memleket meselesi!

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Avrupa kupalarına bu sezon 5 takımla katılan Türkiye temmuz ayında ilk firesini Başakşehir ile verirken Gornik Zabrze’yi geçen Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş da Midtjylland’ı eleyerek yoluna devam etti. Rövanş maçlarının ardından ülke puanı sıralamasında 45.975 puanla 9. sıradaki yerimizi koruduk. Yola 5’er takımla devam eden Polonya 43.025 puanla 10. sıraya çıkarken, Çekya da 42.425 puanla takibi sürdürdü. Özellikle Beşiktaş’ın Çekya ekibi Hrodec Kralove ile sonraki turda oynayacağı maçın önemi daha da artarken Fenerbahçe’nin Sturm Graz eşleşmesinden alacağı puanlar da çok kritik. Peki temsilcilerimiz kimlerle oynayacak? İşte yanıtı..

FENERBAHÇE-STURM GRAZ

Avusturya'nın en güçlü ekiplerinden biri olan Sturm Graz, son yıllarda kendi liginde zirve mücadelesinin sürekli içinde yer alıyor. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra geride kalan sezonda normal bölümü lider tamamlasa da şampiyonluk grubunda kupayı Linz’e kaptırdı. Düzenli olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde boy gösteren takımın Avrupa tecrübesi oldukça yüksek. Oyun anlayışı genellikle yüksek tempolu, yoğun prese ve geçiş oyununa dayalı. Top rakipteyken agresif bir şekilde baskı kurmayı, kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkmayı seviyorlar.

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Fabio Ingolitsch farkını hissettirdi

Takımın başında Avusturya’nın en yetenekli yeni nesil teknik adamlarından biri olarak gösterilen Fabio Ingolitsch bulunuyor. 34 yaşındaki Ingolitsch modern, önde baskıya dayalı futbol anlayışını benimseyen bir teknik adam. Takımın başına geçtiğinden beri Graz’da önemli bir yapı kuran teknik adam bu konuda son derece başarılı oldu. Ligde daha çok 3’lü savunmayı tercih etse de Avrupa’daki karşılaşmalarda 4’lü tercihiyle dikkat çekiyor. 24 Temmuz’da Avusturya Kupa’sı ile sezonu açan Graz 2’si Avrupa’da olmak üzere oynadığı 3 resmi maçı kazanırken 9 gol atmayı başardı.

Ortada Kiteishvili ve Stankovic var

Otar Kiteishvili takımın orta sahadaki beyni. Gürcü futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz eski formuna kavuşmuş değil ancak yaratıcılığıyla her zaman oyunu değiştirecek potansiyele sahip. Slovenya Milli Takımı’nın tecrübeli ismi Jon Stankovic orta sahada sertliği ve dinamizmi ile destek veren bir diğer oyuncu. Hücum bölgesinde ise 23 yaşındaki Seedy Jatta atletik yapısıyla öne çıkıyor. Teknik direktör Fabio Ingolitsch genç oyuncularla rotasyonu oldukça geniş tutsa da Hearts karşısındaki iki maçta da 11’ini değiştirmeden sahaya çıktı.

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F.BAHÇE iÇiN KiLiT NOKTALAR

· Sturm Graz presini kıracak kaliteli pas çıkışı.

· Kanatlarda bire bir üstünlük kurabilmek.

· Duran toplarda dikkatli olmak; hava toplarında etkili olabiliyorlar.

· Tempoyu kontrol edip geçiş hücumlarında açık vermemek.

· İlk 20-30 dakikadaki baskıyı doğru karşılamak.

BEŞİKTAŞ-H.KRALOVE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılacağı Hradec Kralove hafife alınmaması gereken, disiplinli bir orta Avrupa takımı. Çekya temsilcisi özellikle iki maçlı eleme formatında savunma organizasyonu ve fizik gücüyle rakiplerini zorlayabiliyor. UEFA Avrupa Ligi kadrosunda teknik direktör David Horejs yönetiminde büyük ölçüde Çek oyunculardan oluşan istikrarlı bir yapı bulunuyor. Kralove bu sezon 1’i ligde, 2’si Avrupa’da olmak üzere çıktığı 3 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Üçlü savunma dizilişi ile oynuyorlar

Üçlü defans ile oynayan Çekya ekibi 3-4-3 ya da 3-4- 2-1 formasyonuyla sahaya diziliyor. Kompakt savunmayı iyi yapan takım, bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutuyor. Rakip takımlara merkezden kolay pozisyon vermeyen ekip, skor avantajını ele geçirdiğinde ise savunmasını daha da sertleştiriyor. Topu kazandıktan sonra çok hızlı bir şekilde rakip kaleye giden ekipte özellikle kanat oyuncuları geniş alan bulduklarında etkili olabiliyor.

Boy ortalaması yüksek olan ekip, korner ve serbest vuruşlarda ciddi tehdit oluşturuyor. Beşiktaş’ın hava toplarında dikkatli olması gerekecek.

Darida takımın hem beyni hem lideri

Toplam piyasa değeri 11.5 milyon Euro olan Hradec Kralove’de 2.5 milyon Euro ile en değerli oyuncu konumunda kaleci Adam Zadrazil öne çıkıyor. Takımın en büyük kozlarından biri, Çek futbolunun efsane orta sahalarından Vladimir Darida. 35 yaşındaki Darida, orta sahada hem takımın beyni hem de saha içi lideri konumunda. Çekya U21 forma giyen genç yetenek Tom Sloncik de Kralove’de dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 33 yaşındaki Hollandalı Mick van Buren de sezona iyi bir başlangıç yaparken 3 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik katkıda bulundu...

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BEŞiKTAŞ iÇiN KiLiT NOKTALAR

· Topa sahip olma kalitesi sınırlı bir ekip, baskı altında pas hataları yapabiliyorlar.

· Geriden oyun kurarken risk almayı sevmiyorlar. Panikle uzun topa yönelebiliyorlar.

· Beşiktaş’a göre yaratıcı oyuncu sayıları az.

· Maçı değiştirecek oyuncu profiline sahip değiller.

· İlk andan itibaren yüksek tempolu pres yapan takımlara karşı zorlanıyorlar. Beşiktaş özellikle orta sahada üstünlüğü ele alırsa rakibin direncini tamamen kırabilir.

· Oyunu genişleten ve kanat beklerini hücuma dahil eden takımlara karşı son derece zorlanıyorlar.