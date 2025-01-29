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Sadece 7 maç oynadı 302 milyon euro'ya mal oldu

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#Neymar#Suudi Arabistan#Al Hilal
Sadece 7 maç oynadı 302 milyon euroya mal oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

90 milyon Euro bonservis ve yıllık 100 milyon Euro maaşla transfer edilen Neymar 428 dakikada 1 gol, 3 asiste imza attı. Neymar’ın 1 maçı 43 milyon Euro’ya mal oldu.

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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile Al Hilal’in yolları resmen ayrıldı. 2023’te 90 milyon Euro bonservis ve yıllık 100 milyon Euro maaş karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olan Sambacı milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Al Hilal’de sadece 7 maça çıkabilen Neymar 1 gol, 3 asistle Suudi ekibine veda etti. Al Hilal’in sosyal medya hesabından veda ettiği 32 yaşındaki yıldızın futbola başladığı kulüp olan Santos’a imza atması bekleniyor. Al-Hilal taraftarlarının sadece 428 dakika sahada izleyebildiği Neymar, astronomik miktarda bir kazançla ülkesine dönüyor.

KENDiSiNE ÖDENEN PARA 163 MiLYON EURO

ÖYLE ki 2 yıllığına 200 milyon Euro’ya imza atan Sambacı 65 milyon Euro’luk kalan alacağının yarısını bırakmaya razı oldu. Neymar’ın yaklaşık kazancının 163 milyon Euro olduğu belirtilirken transfer ücreti ve kıdem tazminatı da dikkate alındığında Al Hilal’e 302 milyon Euro’ya mal olduğu öne sürüldü. Bu da Neymar’ın 1 karşılaşmasının az 43 milyon Euro’ya gelmesi demek.

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#Neymar#Suudi Arabistan#Al Hilal

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