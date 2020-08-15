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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Sacramento Kings'te Vlade Divac ile yollar ayrıldı

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Sacramento Kings'te Vlade Divac ile yollar ayrıldı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te genel menajer Vlade Divac ile yollar ayrıldı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Sırp basketbolcu Divac'ın Kings'teki genel menajerlik görevinden ayrıldığı duyuruldu. Takımda genel menajerlik görevini geçici olarak Joe Dumars'ın üstleneceği belirtildi.

Basketbol kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets ve Sacramento Kings formaları giyen 52 yaşındaki Divac, 2015'te Kings'in genel menajerliğine getirilmişti.

Sacramento Kingste Vlade Divac ile yollar ayrıldı

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