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Sacramento Kings alev aldı! Üst üste 5. galibiyet

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#NBA#Sacramento Kings#Miami Heat
Sacramento Kings alev aldı Üst üste 5. galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:18

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

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NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Adem Bona'dan 4 sayı

Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi.

Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Edwards'tan 37 sayı

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

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Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113

New York Knicks-Orlando Magic: 94-103

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106

Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)

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#NBA#Sacramento Kings#Miami Heat

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