Sacko kadar Newton da haklı

Sezonun ilk maçını kaybeden Trabzonspor, Sörloth’un gidişi, sakatlıklar ve diğer eksikler nedeniyle Denizlispor karşısına farklı bir sistem ve yeni oyuncularla çıktı. 3-5-2 dizilimi ile maça başlayan bordo mavililer, genç oyuncuları Serkan il Abdurrahim’i kanat beklerine yerleştirdi ve on numara pozisyonunda Abdülkadir Ömür’ü oynatıp, yeni transfer Afobe’ye en uçta Nwakaeme ile beraber görev verdi. Maça hızlı başlayan Denizlispor özellikle sağ bek Lopes’in bindirmeleriyle beraber sağ kenardan etkili olmaya çalıştı ancak gerideki beşli hattın rakip santrfora çizgiden gelen ortalarda en az iki kişi ile baskı yapması nedeniyle ataklar kolay bir şekilde savuşturuldu. Karadeniz ekibi Afobe ile rakip sahaya zaman geçtikçe yerleşti belki ama böyle bir dizilimin ana damarları olması beklenen bek oyuncularının ritimsiz oyunu rakip sahada çoğalma konusunda sıkıntı yarattı.

BEK OYUNCULARI YETERSİZDİ

Yeni transfer Baker’in içeriye attığı etkili paslar ve Abdülkadir Ömür’ün hareketli oyunu ile zaman zaman merkezden etkili olsalar da pozisyon üretme ve ileride çoğalma konusunda beklerin hazır ya da yeterli olmamaları nedeniyle sıkıntı yaşadılar. Oysa böyle bir oyunu ancak kanat beklerine güvenerek oynatabilirsiniz. Oyuna sonradan giren ve 5 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla Denizlispor’u eksik bırakan Sacko ne kadar hatalıysa, gole ihtiyacı olduğu noktada eksik kalan rakibe karşı 86 dakika boyunca değişiklik yapmadan oyunu kenardan izleyen Eddie Newton da o kadar kusurludur

BENIK AFOBE ÇOK İYİ TRANSFER

Trabzonspor yeni golcüsünü İngiltere’den buldu. Premier Lig ve Championship’te uzun yıllar forma giyen Benik Afobe ilk maçında oldukça iyi bir görüntü ortaya koydu. Rakip sahada yerleşme, çevresine pozisyon yaratma ve rakibi yıpratma konusunda etkili olan Afobe sakatlık sorunu yaşamazsa bu ligde iş yapabileceğini daha ilk maçtan ortaya koydu. Her türlü topu karşılayarak çevresine takımı yerleştirmenin yanı sıra kenarda da etkili aksiyonlar içerisinde bulunan Afobe, Denizlispor maçının takımı adına en verimli oyuncusuydu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!