Sacha Boey'u yıkan haber! Bayern Münih yönetiminden transfer kararı

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Bayern Münih’te forma giyen Sacha Boey’a dair kırmızı beyazlı ekipten transfer kararı geldi.

Son zamanlarda sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer’i değerlendiren Alman devi, Boey’un geleceğini belirledi.





SEZON SONUNDA AYRILIK

Bayern Münih yönetiminin aldığı kararı Bild’den Christian Falk, Bayern Insider adlı podcastte açıkladı. Falk’ın verdiği bilgilere göre Boey, Bayern’e henüz alışamadı.

Yazın sağ bek pozisyonu için çift haneli bir meblağ harcaması yapmak istemeyen Bayern, kadrosundaki mevcut oyuncuları bu pozisyonda değerlendiriyor.

Boey’un artık değerlendirilmediğini aktaran Falk, Alman kulübünün yıldız oyuncuyu satış listesine koyacağını açıkladı.

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TEKLİFLERE AÇIK

Bayern Münih yönetiminin Boey’u göndermek için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı, düşük meblağ da olsa transfer geliri almak istediği aktarıldı.



