Sacha Boey'den Galatasaray ve transfer itirafı: Taraftarlar olağanüstüydü | Beni Burnley'e almak istiyordu

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

30 milyon euro bedelle Bayern'in yolunu tutan Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Alman devinde sık forma giyme şansı bulamamıştı.

Sakatlık sürecini atlattığını söyleyen Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım Augsburg maçı için, yani bir sonraki Bundesliga maçında kadroya dönmek." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARLARI OLAĞANÜSTÜ"

Türkiye'deki taraftar baskısından bahseden yıldız futbolcu, "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum." dedi.

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TRANSFER İTİRAFI

Tesadüfe inanmadığını dile getiren başarılı sağ bek, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve aynı dili konuşuyor olmamız değişimi kolaylaştırıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi beni Premier Lig'de Burnley'e getirmek istiyordu ve uzun süredir benimle ilgileniyordu. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Şimdi Münih'te bir araya geldik ve bu çok hoş." şeklinde konuştu.

Bu sezon Bayern formasıyla 2 maça çıkan Boey, 1 asist yaptı ve 129 dakika sahada kaldı.