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Sacha Boey'dan Galatasaray açıklaması

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#Galatasaray#Sacha Boey#Bayern Münih
Sacha Boeydan Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 19:27

Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey, sarı kırmızılı kariyerine ilişkin açıklamada bulundu.

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Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türkiye kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarların tutkusuna dikkat çeken Sacha Boey, "Galatasaray çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar. Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlardı. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, 'Gerek yok, ödendi' derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." diye konuştu.

Galatasaray'dan 30+5 milyon Euro bonservisle Bayern'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Sacha Boey#Bayern Münih

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