Sacha Boey'dan Galatasaray açıklaması

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Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türkiye kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarların tutkusuna dikkat çeken Sacha Boey, "Galatasaray çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar. Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlardı. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, 'Gerek yok, ödendi' derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." diye konuştu.

Galatasaray'dan 30+5 milyon Euro bonservisle Bayern'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.