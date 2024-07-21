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Sacha Boey net konuştu: Galatasaray'a dönmeyeceğim

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray
Sacha Boey net konuştu: Galatasaraya dönmeyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Bayern Münih’te forma giyen Cimbom’un eski futbolcusu Sacha Boey net konuştu.

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Galatasaray’ın eski futbolcusu Sacha Boey, sarı kırmızılı kulübe dönmeyi düşünmediğini söyledi. Geçtiğimiz sezon devre arasında sarı kırmızılı kulüpten, Bayern Münih’e transfer olan Fransız sağ bek, kulübünün hazırlık kampında antrenmanı izleyen Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti. Taraftarların ‘Selamünaleyküm’ diye kendisine seslenmeleri üzerine ‘Aleykümselam’ diyen Boey, daha sonra sarı kırmlızılıların ‘Seni çok özledik, Galatasaray’a geri dön!’ sözlerine ‘Hayır, dönmeyi düşünmüyorum’ karşılığını verdi. Boey, geçen sezon 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih’e transfer olmuştu.

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray

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