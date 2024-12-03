Sacha Boey gelişmesi, kiralık isteniyor

Haberin Devamı

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Sacha Boey ile ilgileniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; ara transfer döneminde sağ bek pozisyonuna transfer yapmak isteyen Olympique Marsilya'nın ilgilendiği oyunculardan birisi de Bayern Münih forması giyen Sacha Boey.

Bayern Münih'in daha fazla süre alması için Sacha Boey'i kiralamaya sıcak baktığı ancak bonservisiyle satılmasının zor olduğu yazıldı.

2021 yılında Rennes'ten Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, 2024 yılında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza attı.

24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sacha Boey, bu sezon Bayern formasıyla 4 lig maçında forma giydi.