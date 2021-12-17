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Sacha Boey: 'Galatasaray'ı seçtim çünkü Türkiye'nin en büyüğü'

#Galatasaray#Sacha Boey#Celtic
Sacha Boey: Galatasarayı seçtim çünkü Türkiyenin en büyüğü

Sacha Boey, transfer döneminde Celtic yerine Galatasaray'ı seçme sebebini anlattı.

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey sarı kırmızılı takımda kupalar kazanmak istediğini söyledi. 21 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fransız bir gazeteciye verdiği röportajda Celtic ile Galatasaray’dan teklif aldığını ve neden İskoç ekibine seçmediği ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

BURASI İNANILMAZ BİR KULÜP

Bir yandan Celtic diğer yandan Galatasaray. Karar vermem lazım. Celtic’e karşı oynadım ve keşfedildim ama hayır. Şuraya bir bak! Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. İnanılmaz bir yer. Galatasaray inanılmaz bir takım. Taraftarı, ambiyansı, her şeyi çok büyük. Bana Galatasaray dediklerinde, çok doğal ve normal geldi bütün söylediklerimden dolayı. Bu şekilde hızlı bir karar verdim. Burada kupalar kazanmak istiyorum.”

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TÜRKİYE'YE GELDİM ADETA ROCK STAR GİBİ KARŞILANDIM

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“Türkiye’ye geldim. Adeta bir rock star gibi karşılandım. Kameralar, taraftarlar... Halbuki futbolda çok bir şey göstermediğimin farkındaydım. Başka bir futbolcu ile karıştırdıklarını zannettim. Ama benden çok şey beklendiğinin de farkına vardım.”

GÖZLERİME İNANAMADIM, TELEFONUM BOZULDU SANDIM

“Transfer olduğumda cumartesi günü arkadaşlarımla oturuyordum. Bir anda telefonum bozuldu zannettim. Sürekli takipçi geliyordu. 14 bin takipçim vardı. Gözlerime inanamadım. Telefon bozuldu sandım. Bir anda 50 bin takipçim oldu.”

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#Galatasaray#Sacha Boey#Celtic

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