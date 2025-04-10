Sacha Boey bombası! Sakatlıklar başına bela oldu, geri dönüyor

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Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2024 yılının ocak ayında 30 milyon euro net bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

SAKATLIKLAR BAŞINA BELA OLDU

Bayern Münih'e büyük umutlarla imza atan Fransız sağ bek, deyimi yerindeyse belini bir türlü doğrultamadı. Sacha Boey, Bayern'de beş kez sakatlandı ve bu süreçte toplamda 32 maç kaçırarak takıma adapte olamadı.

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YALNIZCA 540 DAKİKA

Galatasaray'ın eski sağ beki, Bayern Münih ile tüm kulvarlarda toplamda 13 maça çıktı. Sacha Boey, söz konusu 13 karşılaşmada 540 dakika sahada kalırken iki asist yaptı.

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GERİ DÖN ÇAĞIRISI!

Öte yandan Sacha Boey ile Galatasaray’ın yolları yeniden kesişebilir. 24 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Inter’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan girdi. Çok kritik bir anda adamını kaçıran Boey’nin hatası golle sonuçlanınca Bayern maçı 2-1 kaybederken, genç oyuncu da tamamen gözden düştü.

CİMBOM DÜĞMEYE BASTI

Fanatik'İn haberine göre, o gittikten sonra aradığı sağ beki bir türlü bulamayan Galatasaray ise eski oyuncusuna sahip çıkarken, kendisini tekrar transfer etmek üzere düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar Fransız futbolcuyu yeni sezonda satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Sacha Boey şimdilik Münih’te forma için mücadele etmeye karar verse de kulüp yönetiminin ayrılık kararını resmen bildirmesi durumunda Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor.