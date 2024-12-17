×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sacha Boey bir kez daha sakatlandı, taraftarlar çılgına döndü!

Güncelleme Tarihi:

#BAYERN MÜNİH#Sacha Boey#GALATASARAY
Sacha Boey bir kez daha sakatlandı, taraftarlar çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:49

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey'in tekrar sakatlandı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla sergilediği performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Sacha Boey, kış transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Alman devine katıldıktan sonra sakatlıkların peşini bırakmadığı genç sağ bekin Münih macerası pek de iyi devam etmiyor.

SAKATLIĞI DUYURDULAR

Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey'den bir kez daha kötü haber geldi.

Bavyera ekibi 24 yaşındaki futbolcunun yeniden sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Sacha Boey'in sol ayak bileğinden sakatlandığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen etkiyi veremeyen Boey, Bu sezon da sadece 8 maçta sahaya çıkabildi ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Bayern Münih'in sakatlık haberini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Alman taraftarlardan tepkiler geldi. Bayern ekibinin destekçileri, 'Galatasaray'da hiç sakatlanmıyordu', 'Çok formda gelmedi mi? Neden böyle oluyor' paylaşımlarında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BAYERN MÜNİH#Sacha Boey#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!