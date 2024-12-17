Sacha Boey bir kez daha sakatlandı, taraftarlar çılgına döndü!

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Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla sergilediği performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Sacha Boey, kış transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Alman devine katıldıktan sonra sakatlıkların peşini bırakmadığı genç sağ bekin Münih macerası pek de iyi devam etmiyor.

SAKATLIĞI DUYURDULAR

Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih'te düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey'den bir kez daha kötü haber geldi.

Bavyera ekibi 24 yaşındaki futbolcunun yeniden sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Sacha Boey'in sol ayak bileğinden sakatlandığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen etkiyi veremeyen Boey, Bu sezon da sadece 8 maçta sahaya çıkabildi ve 2 asistlik katkı sağladı.

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TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Bayern Münih'in sakatlık haberini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Alman taraftarlardan tepkiler geldi. Bayern ekibinin destekçileri, 'Galatasaray'da hiç sakatlanmıyordu', 'Çok formda gelmedi mi? Neden böyle oluyor' paylaşımlarında bulundu.