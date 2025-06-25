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Sacha Boey, bir kez daha sakatlandı!

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#Bayern Münih#Sacha Boey#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Sacha Boey, bir kez daha sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 00:21

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu son maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olan Bayern Münih'te Sacha Boey, yine sakatlandı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu son maçında Portekiz temsilcisi Benfica, Alman devi Bayern Münih'i Schjelderup'un 13. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etti. 

Bank Of America Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Bayern Münih adına ilk 11'de başlayan Sacha Boey, mücadeleyi tamamlayamadı.

YİNE SAKATLANDI

Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle imza atan Fransız sağ bek, geldiği günden beri yaşadığı sakatlıklardan kaynaklı eleştirilerin hedefi haline gelmişti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tekrardan forma şansı bulan Boey, bir kez daha sakatlandı. 

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24 yaşındaki savunmacı yerini 62. dakikada Konrad Laimer'e bıraktı. 

İLK MAÇTA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Grupta oynanan ve Bayern Münih'in 10-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan Auckland City karşısında da ilk 11'de başlayan Boey, mücadelede takımının 2. golünü kaydetmişti. 

20 MAÇA ÇIKTI

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2023-24 sezonunun kış transfer döneminde Alman devine katılan Boey, sakatlıklardan kaynaklı sadece 20 maçta süre buldu.

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#Bayern Münih#Sacha Boey#FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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