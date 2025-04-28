Sacha Boey bin pişman etti! Galatasaray’ın eski yıldızı için Fransızlar yazdı

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Galatasaray, 2021-22 sezonunda Fransız ekibi Rennes’ten yaklaşık 5.5 milyon euro bedelle Sacha Boey’i transfer etmişti.

Sarı kırmızılılarda oldukça başarılı bir performans sergileyen yetenekli sağ bek, sarı kırmızılılardaki çıkışı sonrası Almanya devi Bayern Münih’e transfer olmuştu.





Ocak 2024’te Bayern Münih’e transfer olan Boey ile ilgili Galatasaray’ın KAP açıklaması şu şekilde olmuştu;

“Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

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Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir.”





ALMANLAR PİŞMAN OLDU

Boey, Bayern Münih’te istenen performansı sergileyemezken, Alman kulübü Fransız futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldı.

Sky Sports Fransa’da yer alan habere göre, Bayern Münih Boey’u aldığı için pişman oldu. Fransız futbolcu, Bayern formasıyla yanlızca 10 müsabakada oynayabildi. Vincent Kompany de Boey yerine Laimer’e yer verdi.





FRANSA’DAN 3 TALİBİ VAR

Bununla beraber Boey’un Bayern Münih’ten ayrılıp Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Henüz resmi bir teklif gelmemesine karşın Marsilya, Lyon ve Nice’in ilgisinin bulunduğu ifade ediliyor.

BOEY’U SATIP TRANSFER YAPACAKLAR

Bayern Münih’in Boey planı ise belli oldu. Alman devi, makul bir bonservis bedeliyle Boey’u satıp gelen parayla oyuncunun mevkiisine transfer yapmak istiyor. Fransa’da yaşanan yayıncı kuruluş kaynaklı mali kriz nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin geleceği konuşuluyor.



