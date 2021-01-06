Sabrın sonu selamet

Kalyon Stadı’nda dün maç başladığında en coşkulu isim Marius Sumudica’ydı. Gaziantep’in Rumen teknik adamı ilk bölümde her zamanki heyecanlı haliyle oyuncularına direktif yağdırdı, yeri geldi hakeme itiraz etti. Rumen teknik adam oyuncularında aynı heyecanı göremediğinden olsa gerek devre ortalarına doğru sakinleşti (Bunda gördüğü sarı kartın da etkisi olmuş olabilir elbette).

POZİSYON AÇISINDAN KISIR MAÇ

Ligin ilk haftasından bu yana yenilgi yüzü görmeyen, çıktığı her maçta en az 1 gol atan Gaziantep dün, iyi savunma yapan A.Gücü’ne aynı temkinlilikle yanıt verip top rakipteyken beşli savunmaya dönerken ortaya çok keyifsiz bir futbol çıktı. Kanatlarda hücum yapmaya çalışan iki ekibin çizgideki adamları çokça top kaybedince ilk yarıda tek ciddi pozisyon izledik, onda da Muhammed’in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 18. dakikada başladı desek yanlış olmaz. O ana kadar oyun iki takımın birbirini test etmesiyle geçti. Zirve yarışı veren ev sahibi ekip heyecanlı teknik direktörünün aksine hiçbir telaş emaresi göstermeden rakibinin hata yapmasını bekledi ve bu fırsatı da 69’da buldu. Ankaragücü’nün artık yavaş yavaş ileri çıktığı bölümde savunma arkasına çok iyi sarkan Muhammed uygun durumdaki Maxim’i gördü, Rumen futbolcu da soğuk kanlılığını koruyup klasına yakışır bir vuruşla takımını öne geçirdi.

DJILOBODJI KORKUTTU!

G.Antep golden sonra vites düşürünce Ankaragücü rakip yarı sahada daha etkin olmaya başladı ancak son 20 dakika ve uzatmalarda kırmızı-siyahlıların yüreğini ağzına getiren yegane pozisyon Djilobodji’nin ters vuruşuydu. Enver 90+6’da farkı ikiye çıkarırken G.Antep hak edilmiş bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

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