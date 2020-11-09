Sabrın sonu selamet

Maçın 80. dakikasında Chadli, Gulbrandsen’e adrese teslim bir orta yapmadan önce Başakşehir geride kalan 79 dakikada tam 44 orta yapmış ancak bunların sadece 9’unda isabet bulabilmişti. Henüz 28. saniyede yenik duruma düşen Boz Baykuşlar, hiçbir disiplinsizlik belirtisi göstermeden, bir makine misali kendi taktiklerini uyguladılar. Makineyi değil, aksayan parçaları değiştirdiler. Nitekim Okan Buruk çok doğru bir hamleyle Deniz ve Berkay’ı çıkarıp yerlerine Chadli ve Gulbrandsen’i aldı. İkisi de topa değdikleri ilk anda tabelayı değiştirdiler. İkinci gol de yine Chadli’nin ortasından geldi. Dünkü galibiyet Okan Buruk’a yazar... Asist yapan ve gol atan tüm futbolcular sonradan girenler. Ayrıca yine sonradan giren Cemali’nin skor 1-1’ken yaptığı müthiş bir kesme var ki top onu geçse G.Birliği yine öne geçebilirdi.

G.BiRLiĞi KAZANABiLiRDi

G.Birliği dün biraz becerikli olsa maçı ilk yarıda koparabilir, farklı kazanabilirdi. Bir topları direkten dönerken Candeias çok fırsat harcadı. Galibiyet Okan Buruk’a yazar demiştik. Konuk takımda yenilginin baş sorumlusu Mattias Johansson... İsveçli sağ bek, iyi oynadığı maçta düşüncesizce bir kırmızı kart gördü. Goller de onun kanadından geldi.