Sabri Sarıoğlu'ndan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı kırmızılıların eski oyuncularından Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3'lük skorla yenildiği maçın sonrasında beIN Sports ekranlarında görüşlerini paylaştı. İşte Sabri Sarıoğlu'nun sözleri...

KONYA'NIN KULÜBESİ DAHA İYİ



Konyaspor golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak Galatasaray daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.





Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. Galatasaray, bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi.

3-4 OYUNCU KÖTÜYSE OLMAZ



3-4 oyuncunun performansının düşük olması, sorun yaratır. Belki 1-2 oyuncuyu idare edebilir bir takım ama 3-4 oyuncu olunca olmuyordu. Tempolu pas yapan Galatasaray yoktu, daha durağandı. Bunun neticesinde Konyaspor haklı bir galibiyet aldı.

RAKİPLER LUYINDAMA'YI ARIYOR



Luyindama ağır bir oyuncu, rakip takımlar onun arkasına atılan toplardan pozisyon üretmeye çalışıyor, bu da Galatasaray'a zarar veriyor. Marcao'nun eksikliğini aradı Galatasaray. Sürat olarak da hamle olarak da diğer ikisinden iyi oyuncu Marcao.

İYİ BİR FORVET LAZIM



Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı, Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil.

TRANSFER AÇIKLAMASI! SERİ...



Orta sahaya Seri gelirse Taylan'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı.







