Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin, BeIN Sports'un yorumcusu oldu

Spor Arena Özel | Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül'de başlayacak. Yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş BeIN Sports ve TRT Spor'da yeni yorumcular ekranda olacak.

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ve Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tolga Zengin, yeni sezonda BeIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı da maçları yorumlayacak.



TRT Spor'da ise Ersin Düzen moderatörlüğünde yeni sezon kadrosunda Tümer Metin ve Ali Gültiken'in yanı sıra Ayhan Akman ve Tuncay Şanlı olacak.

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