Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e damga vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin#Kaşar Peyniri
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Tavırları pes dedirtti Polisleri çileden çıkardılarTavırları 'pes' dedirtti! Polisleri çileden çıkardılar#Taksi
Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti İşte ilk görüntüler...Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti! İşte ilk görüntüler...#Hindistan
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Yasak tanımadan eğlendiler Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...Yasak tanımadan eğlendiler! Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...#AVRUPA
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e damga vurdu

#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel#Sabri Sarıoğlu#Simge Aköz
Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, O Ses Türkiye Yılbaşı Özele damga vurdu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ve Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli voleybolcular Simge Aköz ve Hande Baladın, TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına performanslarıyla damga vurdu.

Haberin Devamı

Yılbaşı akşamlarının klasikleşen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, dün akşam en çok izlenen programlardan oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de spor camiasından isimler performanslarını sergiledi.

Uzun yıllar Galatasaray'da ve Milli Takım'da forma giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, sahne alan ilk spor insanı oldu. Sabri Sarıoğlu, Neşet Ertaş'ın 'Bahça Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

Performansını sergilerken jüride bulunan Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u coşturan Sarıoğlu, jüriyle birlikte oynamayı da ihmal etmedi.

Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, O Ses Türkiye Yılbaşı Özele damga vurdu

"ÖLÜM GRUBUNA DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sabri Sarıoğlu performansı hakkında; "Yıllarca tribünler önünde, televizyondaki insanların karşısında maça çıkma heyecanını yaşadım. Bugün de çok heyecanlıyım. Burası başkaymış. Daha arabesk bir parça seçmek istedim aam 2021 zaten çok zorlu geçti, biraz eğlenelim dedim. Sizi de oynarken görmediğim için aranıza indim. Arkadan izledim, ölüm grubuna düşmüş gibi hissettim kendimi." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN KOÇ'U SEÇTİ

Haberin Devamı

Sabri Sarıoğlu, jüriler arasında ise Oğuzhan Koç'un takımına girmeyi tercih etti.

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalı Hull Cityyi aldığını duyurdu Canlı yayında çağrı yaptı, on binlerce takipçi geldiAcun Ilıcalı Hull City'yi aldığını duyurdu! Canlı yayında çağrı yaptı, on binlerce takipçi geldiHaberi görüntüle

SİMGE AKÖZ VE HANDE BALADIN'IN PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarılı oyuncularından olan Simge Aköz ve Hande Baladın ise gecenin en çok konuşulan performansına imza attı.

Sahneye beraber gelen ikili, Sezen Aksu'nun 'Uslanmıyor Bu' isimli şarkısını seslendirdi.

Simge Aköz'ü daha önce de katıldığı bazı yayınlarda şarkı söylediği ve sesinin güzel olduğu biliniyordu. Milli sporcular, performanslarının ardından jüriden ayakta alkış aldı.

Gözden Kaçmasın

Simge Aköz kimdir, kaç yaşında O Ses Türkiyeye katılan Simge Aközin hayatı ve biyografisiSimge Aköz kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye'ye katılan Simge Aköz'in hayatı ve biyografisi Haberi görüntüle

"GURURUMUZSUNUZ"

Beyazıt Öztürk, performans sonrası Simge Aköz ve Hande Baladın için; "Şarkı harikaydı. Ben seyircimizden bir şey isteyeceğim, bu kızlar, dünya voleybolunda Türkiye'yi çok iyi tanıttılar. Onlara büyük bir alkış rica ediyorum. Gururumuzsunuz." ifadelerini kullandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'Ü SEÇTİLER

Milli voleybolcular Simge Aköz ve Hande Baladın, Beyazıt Öztürk'ün takımına gitmeyi tercih etti.

Gözden Kaçmasın

Hande Baladın kimdir, branşı ne İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladının hayatıyla ilgili bilgiler...Hande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...Haberi görüntüle

Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, O Ses Türkiye Yılbaşı Özele damga vurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel#Sabri Sarıoğlu#Simge Aköz

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu