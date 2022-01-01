Sabri Sarıoğlu, Simge Aköz ve Hande Baladın, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e damga vurdu

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Yılbaşı akşamlarının klasikleşen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, dün akşam en çok izlenen programlardan oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de spor camiasından isimler performanslarını sergiledi.

Uzun yıllar Galatasaray'da ve Milli Takım'da forma giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, sahne alan ilk spor insanı oldu. Sabri Sarıoğlu, Neşet Ertaş'ın 'Bahça Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

Performansını sergilerken jüride bulunan Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u coşturan Sarıoğlu, jüriyle birlikte oynamayı da ihmal etmedi.

"ÖLÜM GRUBUNA DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sabri Sarıoğlu performansı hakkında; "Yıllarca tribünler önünde, televizyondaki insanların karşısında maça çıkma heyecanını yaşadım. Bugün de çok heyecanlıyım. Burası başkaymış. Daha arabesk bir parça seçmek istedim aam 2021 zaten çok zorlu geçti, biraz eğlenelim dedim. Sizi de oynarken görmediğim için aranıza indim. Arkadan izledim, ölüm grubuna düşmüş gibi hissettim kendimi." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN KOÇ'U SEÇTİ

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Sabri Sarıoğlu, jüriler arasında ise Oğuzhan Koç'un takımına girmeyi tercih etti.

SİMGE AKÖZ VE HANDE BALADIN'IN PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarılı oyuncularından olan Simge Aköz ve Hande Baladın ise gecenin en çok konuşulan performansına imza attı.

Sahneye beraber gelen ikili, Sezen Aksu'nun 'Uslanmıyor Bu' isimli şarkısını seslendirdi.

Simge Aköz'ü daha önce de katıldığı bazı yayınlarda şarkı söylediği ve sesinin güzel olduğu biliniyordu. Milli sporcular, performanslarının ardından jüriden ayakta alkış aldı.

"GURURUMUZSUNUZ"

Beyazıt Öztürk, performans sonrası Simge Aköz ve Hande Baladın için; "Şarkı harikaydı. Ben seyircimizden bir şey isteyeceğim, bu kızlar, dünya voleybolunda Türkiye'yi çok iyi tanıttılar. Onlara büyük bir alkış rica ediyorum. Gururumuzsunuz." ifadelerini kullandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'Ü SEÇTİLER

Milli voleybolcular Simge Aköz ve Hande Baladın, Beyazıt Öztürk'ün takımına gitmeyi tercih etti.