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Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldı!

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#Sabri Sarıoğlu#A Milli Takım#Türkiye
Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımındaki görevinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 19:49

Sabri Sarıoğlu, sosyal medya hesabından U19 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden TFF ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

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Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını belirtti.

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Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok."

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#Sabri Sarıoğlu#A Milli Takım#Türkiye

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